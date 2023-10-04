Çin'in Huangzhou kentinde düzenlenen Asya Oyunları'nda 3 bin metre erkekler patende yarışan Güney Koreli Jung Cheol-won erken sevincinin kurbanı olduİSTANBUL (İGFA) - Güney Koreli patenci Jung Cheol-won'un saniyenin çok küçük bir kısmını erken kutlama kararı ona ve takım arkadaşlarına altın madalya kazanmaya ve zorunlu askerlik hizmetinden muafiyete mal oldu.

CNN International'ın aktardığı habere göre Güney Koreli patenci, Çin'de düzenlenen Huangzhou Asya Oyunları'nda erkekler 3 bin metre sürat pateni bayrak yarışı finaline katılan üç kişilik Güney Kore takımının bir parçasıydı. Yarışın son ayağında kayan 27 yaşındaki sporcu bitiş çizgisine Tayvanlı Huang Yu-Lin'in hemen önünde yaklaştı. Altın madalyayı kazandığını düşünen Jung, bitiş çizgisine ulaşmadan ellerini kaldırmayı seçti.

https://twitter.com/cnni/status/1709448291316904304

Tayvanlı sporcu Huang, sol bacağını öne doğru uzatmasıyla, Jung'un birinciliğini elinden aldı.

Güney Koreli sporcunun önde götürdüğü mücadelede erken sevinci, hemen yanı başındaki Tayvanlı sporcunun bitiş çizgisini ondan önce geçmesine neden oldu.