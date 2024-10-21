TechAnkara Proje Pazarı'nda 100 girişimci arasından 3. seçilen Retinow Sağlık Teknolojileri, Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba Haklı Piroğlu ve ortak kurucu Kübra Nur Kara Baştürk, Türkiye’de önlenebilir körlüğün öncüsü olmayı hedeflediklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - TechAnkara Proje Pazarı'nda 100 girişimci arasından 3. seçilen Retinow Sağlık Teknolojileri, Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba Haklı Piroğlu ve ortak kurucu Kübra Nur Kara Baştürk, Türkiye’de önlenebilir körlüğün öncüsü olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Tuğba Piroğlu, erken teşhis ve yapay zeka teknolojileriyle göz sağlığında devrim yaratmayı amaçlayan ürünleriyle Türkiye’de ve dünyada dikkat çektiğini ifade eden açıklamasında, hastaların göz arkasının fotoğrafını çekerek, bu görüntüleri bulut sisteme aktardıklarını ve Retinow.ai ile birlikte yapay zeka tabanlı analizlerle kullanıcıya eş zamanlı raporlama sağladıklarını söyledi.

Bu teknolojinin, özellikle retina ve glokom hastalıklarında erken teşhis imkanı sunarak, görme kayıplarının yüzde 90'ını önlemeyi hedeflediklerine dikkat çeken Piroğlu, "Türkiye’de önlenebilir körlüğün öncüsü olmayı amaçlıyoruz. Ürünlerimiz sayesinde, erken teşhis ile göz sağlığında büyük fark yaratabiliriz" dedi.

8 GÜNDE 1.6 MİLYON TL YATIRIM ALDIK

2022 yılında kitle fonlamaya çıkarak, sadece 8 günde 1.6 milyon TL yatırım topladıklarını belirten Piroğlu, “Retinow, bu fonla CE belgesi alarak büyük bir adım attı. 2024 son çeyreğinde TÜBİTAK 1501 desteğini kazandık ve 2025 yılı itibariyle Türkiye’de 15 özel hastanede ürünlerini konumlandırmayı hedefledik. İlk satışlarımızı Türkiye’de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Rakiplerimizin bulunmadığı bu pazarda güçlü bir oyuncu olarak yer almayı hedefliyoruz.” diye konuştu.