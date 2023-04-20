Danimarka'daki Mercantec Meslek Lisesi'nden ziyaretçiler Bursa’ya gelerek, Ermaksan’ın üretim tesislerinde ve yüksek teknoloji merkezinde incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı yakaladı.BURSA (İGFA) –‘Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla, Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan’ın ileri teknoloji odaklı çalışmaları, dünyanın dört bir yanından ilgi görüyor.

Danimarka'daki Mercantec Meslek Lisesi'nden ziyaretçiler Bursa’ya gelerek, Ermaksan’ın üretim tesislerinde ve yüksek teknoloji merkezinde incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı yakaladı.

Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer diyot modülü, ilk lazer ışınkaynağı, ilk 3D eklemeli imalat makinesi ve FBG sensör (Fiber BraggGrating) gibipek çok yeni nesil teknolojiyi milli olarak üretip dünyanın dört bir yanına ihraç edenErmaksan’ın yüksek teknoloji alanında yaptığı çalışmalar, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Danimarkalı misafirler, lazer çip üretiminden sac işleme teknolojilerine, savunma sanayinden uzay ve havacılık sektörüne kadar, pek çok sektöre yönelik özel üretimler gerçekleştiren ve kilogram değeri 2 milyon doları bulan lazer çip üretiminin yapıldığı Optoelektronik AR-GE Merkezi ile öne çıkan Ermaksan’ınBursa’daki tesislerine adeta hayran kaldı.