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Meriç Belediye Başkanı ve önümüzdeki dönem adayı Erol Dübek, İGFA'ya özel açıklamalarda bulunduErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Meriç Belediye Başkanı ve 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde CHP Meriç Belediye Başkan Adayı Erol Dübek, İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir ile görüşerek, yerel seçimler öncesi Meriç ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BÜTÜN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ARKADAŞLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM

Dübek açıklamasına 31 Mart yerel seçimlerinin bütün belediye başkan adayı olan arkadaşlarıma başarılar dileyerek başladığıaçıklamasına başlayarak “ Bizler halkın ve partimizin teveccühü ile göreve geliyoruz. Ben 5.dönem için aday oldum, 7.adaylığım. İlçemde yaptıklarım belli, bundan sonra yapacaklarım da seçim beyannamemizi ve daha önce neler yaptıklarımızı neler yapamadıklarımızı açıklıyoruz. Meriç’te şu anda bir ana su hattım var, bunun uzunluğu 2 bin 800 metre bu hattın değişmesi için uğraşıyorum. Kısmet nasip olursa tekrar seçimi kazanırsam ilk işim bu hattı tamamlamak olacak.”

1.800 METRELİK BİR YOLUMUZU ASFALTLAMAK İKİNCİ İŞİM OLACAK

İkinci olarak da önceki dönemdeki belediye başkanının, Karayollarına ait olan yolu Karayolları ağından çıkardığını belirten Dübek, konuşmasına şöyle devam etti. “ Burası da 1800 metre Uzunköprü tarafından gelindiği zaman Subaşı yolunun başlangıcına kadar asfaltlanmasıdır. Bunu belediyenin imkanları ile yapmamız mümkün değildir. Edirne veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bize yapacakları katkılarla bu asfaltımızı yenilemek istiyoruz.”

2025 YILINDA MERİÇ’E OSB GELMESİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Dübek şu anda Meriç için güzel bir işe başladıklarına da vurgu yaparak “ Geçtiğimiz Çarşamba günü sayın valimizi ziyaret ettim. Vali Bey ile 2025 yılında bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması konusunda görüştüm. Bunun için uğraşıyoruz”dedi.

MERİÇ’E 94 TOKİ KONUTUNUN YANISRA 150-160 KONUT DAHA GELECEK

ilçede dar gelirli aileler için TOKİ konutlarının kendisi döneminde başladığını söyleyen Dübek, Bu inşaatlar benim dönemimde başlamıştı, 94 konut yapılacak şu anda. Yeni bir konut için de sayın valimiz devreye girdi, 83 dönüm bir arazimizi biz hazineden alıp TOKİ’ye devrettik. Onlar da Meriç’e iyi bir projeyle konut yapacak. 150-160 konut yapılması planlanıyor.” Şeklinde konuştu.

MERİÇ’İN % 85’İ DOĞALGAZA KAVUŞTU

Dübek, Meriç’in % 85’inin doğalgaza kavuştuğunu da belirterek açıklamasını şöyle tamamladı. “Doğalgazımız ilçemizde % 85 bitti, diğer geri kalan bölüm için de çalışmalar devam ediyor. Mart ayı içinde doğalgaz çalışmalarına başlanacak. Doğalgaz geldikten sonra insanlarımızın yaşam tarzı da biraz daha değişti, kirli hava durumu söz konusu değil. Sobalardan çıkan pis dumanları görmüyoruz. Sanayideki o pislikleri görmüyoruz. Çöp konteynerlerimizin yanındaki soba küllerini de görmüyoruz. Bu nedenle vatandaşımız da çok memnun. Elimizden geldiği kadar ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için elimden geldiği kadarıyla ben ve meclis üyesi arkadaşlarımla uğraşıyoruz. Bu konuda ne gerekiyorsa da seferber olmaya hazırız. 31 Mart seçimlerine Meriç için tüm Meriçlilerden destek bekliyorum”

Dübek, ziyareti nedeniyle sıcak ilgi ve alakaları nedeniyle Demir'e teşekkür etti.

Demir de ziyaret nedeniyle Dübek’e teşekkür ederek başarılar diledi: