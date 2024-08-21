Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 15. dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 110 öğrenci mezun oldu.KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sinan Topçuoğlu, Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karacalar ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, mezun olan öğrenci ve ailelerini tebrik etti.

Milletvekili Dr. Cıngı, “Diş Hekimliği Fakültemiz Türkiye’de en ön sıralarda yer alan bir fakültedir. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun da mühendis analitik bakış açısıyla ciddi yatırımlar yapıyor. Diş Hekimliği Fakültemizin hep çok değerli dekanları oldu. Çok hızlı sürede çok önemli mesafe katedildi. Şu anda teknik imkanlar açısından Türkiye’de ilk üçte” dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında “Erciyes Üniversitesi olarak aslında biz sağlıktan mühendisliğe, ziraatten sosyal bilimlere kadar kendi alanında etkin faaliyetler gösteren, şehrine, ülkesine ve tüm insanlığa hizmet etme gayretiyle çalışa, güzide kaliteli bilim insanlarının bir arada olduğu ve onların ülkesi için gayretle çalışıp çabalayıp güzel şeyler hizmetler verdiği bir üniversiteyiz. Biz bunları yaparken şundan emin olun ki idari personelimizle, öğrencilerimizle bir bütün olarak hareket etmeye çalışıyoruz. Burada tek bir amacımız var oda kendi alanımızda kendi bölgemizde neler yapabiliriz. Ülkeye nasıl katkı sağlayabiliriz. Kendi ödevlerimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nde yapımı devam edilen ek hizmet bina inşaatının 31 Aralık 2024 itibari ile tamamlanacağına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: “Diş Hekimliği Fakültemiz her zaman kabuğuna sığmayan bir fakültedir. Sürekli gelişen, sürekli büyüyen ve bu büyümesine de biz yöneticiler ayak uydurmaya çalışmaktayız. Bu kapsamda da Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ek hizmet binasının 31 Aralık 2024 itibarıyla biteceğini size bir müjde olarak vermek istiyorum. Ek Hizmet binası açıldığı zaman ise gerek tedavi ünit sayısında, gerekse de toplam hasta sayısında yüzde 100’den fazla bir kapasite artışı söz konusu olacaktır. Bu da vatandaşlarımızın randevu sıralarının daha az olduğu, daha kısa sürede hizmet verilebilmesi sağlanacak.”

Mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Altun, “Hayat boyu öğrenmeye devam etmektedir. Sahip olduğunuz bilgileri bundan sonraki süreçte daha çok kullanmaya ve daha çok geliştirmeye mecbur olduğunuzu hatırlatmak istiyorum. Lütfen bu ülkeyi sevin. Bu ülke bunu insanıyla ve coğrafyasıyla hak ediyor” diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sinan Topçuoğlu ise konuşmasında fakülteleri hakkında bilgi verdi.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Dekan Prof. Dr. Topçuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizler yıllar önce bir tercih yapıp hekim olmayı seçtiniz ve fakültemize adım attığınız ilk günden itibaren bilginizi arttırıp, beyin becerinizi geliştirmek için çok çaba sarf ettiniz. Bugün de diş hekimliği gibi saygın ve kutsal bir mesleğin temsilcileri olarak karşımızdasınız. Fakülte hayatınız boyunca hocalarınızdan edindiğiniz tüm bilgiler, edindiğiniz tecrübeler sizlere ileride donanımlı birer diş hekimi yapacak ve hastalarınızın üzerinde birer tebessüm oluşturacak ve onların yaşam kalitesini arttıracaksınız”

Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karacalar’ın konuşmasının ardından dönem birincisi Zeliha Bozboğa mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Diş Hekimi Halit Erkiletlioğlu’nun mezun öğrencilere yemin ettirdiği tören, diploma ile plaket takdimi ve öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya atmalarıyla son buldu.