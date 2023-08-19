Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitimlerini tamamlayan 133 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sinan Topçuoğlu ,Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Umut Kural,akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmalarında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın, öğrencilere seslenerek, "Sevgili gençler mezuniyetiniz hayırlı olsun hepimizin bildiği gibi sağlık sektörü ülkemiz için en önemli sektörü bu sektöre bugün 135 doktorlarımızı yolluyoruz yolunuz açık olsun.Sizleri yetiştiren bu günlere getiren ailelerinize ve öğretim üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sinan Topçuoğlu da konuşmasında mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. Diş Hekimliği yeminin edildiği törende dönem birincisi Gökhan Kaş’ın mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya atmaları ile son buldu.