Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim dönemi mezunlarını verdi. Program kapsamında 80 öğrenci mezun oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Tıp Fakültesi Dekanı Cemal Alper Kemaloğlu, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Çağlıtalaslıgil, 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, fakülteleri hakkında bilgiler verdi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Nuri Akın da konuşmasında mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ise yaptığı konuşmada Üniversite hakkında bilgiler vererek, Eczacılık Fakültesi’nin binasını yaptıran Kılıçer Ailesi’ne teşekkür etti.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenmenin diplomayı alınca sona eren bir faaliyet olmadığını söyledi. Rektör Altun, “Sevgili mezunlarımız. Bundan sonraki hayatınızda ömür boyu öğrenme, sürekli öğrenme süreci içerisinde olmanızı arzu ediyoruz. Sizlerin Kayseri’yi ve Erciyes Üniversitesi’ni başarılı bir şekilde temsil edeceğinizi bilmekteyiz. Lütfen Üniversitenizi unutmayın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezun öğrenciler tarafından eczacı yemini edildi.

Mezuniyet töreni mezun öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatmasıyla son buldu.