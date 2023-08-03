Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 36. Dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 13 bölümden 542 öğrenci mezun oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Süleyman Demirel Spor Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen Tok, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi’nin ülkesine, şehrine ve tüm insanlığa katkı sağlayan bir Üniversite olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Altun, “Edebiyat Fakültemiz bizim en köklü fakültemizden birisidir. Yapılan çalışmalarla Üniversitemizi daha yukarılara ve daha ileriye gitmesinde etkin çalışmalar ortaya koymaktadır“ dedi. Konuşmasında mezun öğrencilerin velilerine de teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun; “Siz velilerin hakkı asla ödenemez. Yemeyip yediren giymeyip, giydiren siz saygıdeğer velilerimize teşekkür etmek istiyorum. Sizler yavrularınızı bizlere emanet ettiniz, bizde onlara güzel bir eğitim-öğretim süreci sonrasında meslek sahibi olarak sizlere emanetini teslim etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz“ dedi.

Mezuniyet Töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı’da yaptığı konuşmada öğrencileri tebrik etti.

Milletvekili Cıngı; “Erciyes Üniversitesi gösterdiği ulusal ve uluslararası başarılarla daima ülkemizi gururlandıran bir Üniversitedir. Rektörümüz uluslararası platformlarda Üniversitemizi tanıtmak ve Erciyes Üniversitesi’nin global marka değerini artırmak için gösterdiği çalışmalar bizlere gurur veriyor. İnşallah en kısa zamanda Erciyes Üniversitemiz sadece Türkiye’de değil Avrupa’da ve dünyanın diğer ülkelerinde bilinen, tanınan ve öğrencilerin gelmek istediği saygın bir yükseköğretim kurumu haline gelecektir. Bu uğurda bizlerde siyasiler olarak, milletvekilleri olarak Üniversitemize her türlü desteği vermeye hazırız“ dedi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen Tok’da yaptığı konuşmada fakülteleri hakkında bilgiler vererek; “2022-2023 Eğitim- Öğretim yılında alanlarında uzman yerli ve yabancı 141 akademik personeli 5000’in üzerinde öğrencisi ve 14 aktif programıyla eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti gösteren fakültemizden 542 öğrencimizi daha mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz “ dedi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Çerkez Dili ve Kültürü Anabilim dalı öğrencisi Cihat Yüksel, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezuniyet töreni öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.