Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 55. dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 300 öğrenci mezun oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, İl Müftü Yardımcıları; Yaşar Bolat, Vedat Tekin, Sedanur Sezen, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ile akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim Tilaveti’nin ardından mezuniyet törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İlahiyat Fakültesi’nin, Erciyes Üniversitesi’nin en köklü fakültesi olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Altun; “Erciyes Üniversitesi’nin ilk Fakültesi olan İlahiyat Fakültemiz, 1965 yılından bugüne kadar çok etkin çalışmalar yapan ve üniversitemize önemli katkılar sağlayan bir fakültemizdir. Kurulduğu günden itibaren İlahiyat Fakültemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Prof. Dr. Altun; “Eğitim-öğretim faaliyetleri üniversite içerisinde yapılan, diploma aldıktan sonra sona eren bir faaliyet değildir. Ömür boyu öğrenmeye, çalışmaya ve kendinizi sürekli geliştirmeye bence mecbursunuz. Bunu yaparken de bulunduğunuz meslek, görev ve misyon bunu çok daha değerli kılmaktadır “ dedi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan da fakülteleri hakkında bilgi vererek mezun olan öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Dekan Prof. Dr. Cihan; “Fakültemizden almış olduğunuz eğitim, geçmişi anlama ve tanıma noktasında sizlere yardımcı olacak bilgilerden ibarettir. Fakat bugüne, yani yaşadığımız dünyaya baktığımızda; eskiden mevcut olmayan yeni sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Modernleşme, küreselleşme, islamofobi, yapay zekâ, madde veya sosyal medya bağımlılığı gibi yeni gelişmelerin insanlığın manevi birikimlerine karşı oluşturduğu bir önemsizleştirme, değersizleştirme ve dünyevileşme gibi sorunlara bizlerin doyurucu ve kalıcı çözümler üretmemiz gerektiğini unutmayalım” dedi.

Törende müzisyen Harun Kayasandık’ın ilahi söylemesinin ardından, Prof. Dr. Şefaettin Severcan tarafından “Son Ders” verildi. Konuşmaların ardından fakülte birincisi Zeynep Akpınar mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Tören, mezun öğrencilere diploma ile plaket takdiminin ardından sona erdi.

--