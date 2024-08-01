Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında “Kültürel Etkileşim, Bilimsel Araştırmalar ve Eğitim-Öğretim Alanlarında İş Birliği Protokolü” imzalandı.KAYSERİ (İGFA) - TÜRKSOY Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev,TÜRSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile TÜRKSOY yetkilileri katıldı.

ERÜ ile TÜRKSOY arasında TÜRKSOY üyesi ülkeler arasındaki kültürel etkileşimi ve paylaşımı sağlamak, Türk kültürü ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler yürütmek, geliştirmek ve karşılıklı olarak işbirliğini teşvik etmek amacıyla İş birliği protokolü ile yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerine, üniversitelerin vereceği lisansüstü eğitim programları ile eğitim iş birliği kapsamındaki farklı eğitimlere katılma hakkı tanınan iş birliği protokolüne imza atıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, törende yaptığı konuşmada“ Bu protokol iki kurum arasındaki kültürel etkileşim, bilimsel araştırmaları ve eğitim-öğretim alanlarındaki ortak proje ve çalışmaları desteklemek amacıyla imzalanmaktadır. TÜRKSOY olarak Türk Dünyasının kültürel değerlerini korumak, anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük bir gayretle çalışmaktayız. Bu protokol Üniversitemiz ile ortak çalışmalarımızın daha da güçlenmesine bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasında ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Erciyes Üniversitesi ile yürütülecek olan bu işbirliği sayesinde akademik ve kültürel alanlardaki ortak projelerimiz, bilimsel araştırmalarımız, düzenleyeceğimiz toplantılarla eğitim-öğretim programlarımıza katkı sağlayarak ivme kazanacaktır. İnanıyorum ki bu işbirliği Türk Dünyasının zengin kültürel mirasının geniş kitlelere ulaşması açısından dönüm noktası olacaktır” dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Altun, ERÜ'nün birçok alanda bilimsel ve teknolojik faaliyetler ile bir çok alanda etkin çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekerek, "TÜRKSOY ile birlikteliğimizin ilk adımını bugün atıyoruz ve bu birlikteliğin devamının geleceğinin müjdesini veriyoruz. Türk Dünyası ile yapılacak olan ortak proje çalışmalarında ortaya koyacağımız araştırma süreçlerinde ve Türk Dünyasındaki Üniversitelerle de bu manada kültürel faaliyetler içerisinde olacağımızıda belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından iş birliği protokolü, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev tarafından imzalandı.