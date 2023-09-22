Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tanıtım ürünlerinin satışa sunulacağı ERÜ Mağaza hizmete açıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ Gevher Nesibe Hastanesi Karşısında hizmete giren ERÜ Mağaza’nın açılışına; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ile ERÜ Senato ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Açılışta konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kurumsallaşma yolunda yeni bir hizmeti daha ERÜ Ailesi’ne kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Üniversitemizin marka değerini yükseltmek için kendi ürünlerimizi hiçbir şekilde ticari kaygı olmadan hem öğrencilerimize hem de idari ve akademik personelimiz ile üniversitemize gelecek olan misafirlerimizin alışveriş yapmaları için ERÜ Mağaza projemizi hayata geçirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Üniversitemiz için yapılmış olan bu çalışmada emeği geçen hocalarımıza ve idari personelimize teşekkür ediyorum.”

Rektör Prof. Dr. Altun’un konuşmasının ardından ERÜ Mağaza hizmete açılarak gezildi.