Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Üniversiteye yeni başlayacak öğrencilere yönelik ‘hoş geldin’ mesajı yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sözlerine 2023 – 2024 eğitim - öğretim yılının hem ülkemiz, hem şehrimiz, hem de üniversitemiz için hayırlara vesile olması dileğiyle başlayan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencileri Üniversitede görecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Erciyes Üniversitesi’nin çok köklü geçmişe sahip, güçlü bir aile olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Altun, “Bu ailenin yeni katılan öğrencileri ve bireyleri olarak sizlerle birlikte kampüste çok güzel vakit geçireceğimizi, sizlerin ilerideki meslek hayatına hazırlanmanız anlamında çok etkin eğitim – öğretim süreçleri içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Sizlerle beraber sanatsal, kültürel çok sayıda faaliyetlerimiz olacak. Hem bulunduğu şehirle kaynaşan hem de öğrenci arkadaşlarıyla bir arada olan, ilişkilerini güçlendiren faaliyetler içerisinde sizlerle birlikte daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Sizlerin 2 Ekim tarihinde Üniversitemize gelmenizi canı gönülden, heyecanla bekliyorum. Coşkuyla bu süreci birlikte geçirmek istiyoruz” dedi.

Sağlık içerisinde, doğal afetlerin olmadığı, ülkemizin mutlu ve huzurlu olduğu günleri hep birlikte görme temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Altun, “Sizlerle yeniden bir arada olacağımız için mutluluğumuzu ifade ediyor, Üniversitemize hoş geldiniz diyorum” cümleleriyle sözlerini tamamladı.

--