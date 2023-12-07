Dünyanın en saygın derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversite Sıralaması: Sürdürülebilirlik 2024 yılı sıralaması açıklandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
QS Dünya Üniversite Sıralaması: Sürdürülebilirlik Sıralama Sistemi, üniversiteleri Çevresel Etki, Sosyal Etki ve Yönetişim Etki olmak üzere 3 kategoride değerlendirmektedir.

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Türkiye’den 18’si devlet, 5’i vakıf olmak üzere toplam 23 üniversitenin yer aldığı sıralamada ilk kez yer alan Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Dünyada 711-720 aralığında yer alırken, ülkemizde ise 10. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 8. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.

ERÜ, QS Dünya Üniversite Sıralaması: Sürdürülebilirlik Sıralamasının alt kategorilerinde ise ülkemiz üniversiteleri arasında Yönetişim Etki sıralamasında 5. Sırada, Çevresel Etki sıralamasında 9. sırada yer aldı.