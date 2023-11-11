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Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) düzenlenen törenle anıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Rektörlük binası Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, Zafer Çağlıtalaslıgil, Senato Üyeleri, dekanlar, merkez müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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