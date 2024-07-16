“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir’in konuşmacı olarak katıldığı “15 Temmuz Milletin Zaferi ve FETÖ Terör Örgütü” konulu konferans düzenlendi.KAYSERİ (İGFA) - Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa; Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Sayın Bayer Özsoy, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, ERÜ Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ile Zafer Çağlıtalaslıgil, İl Müdürleri, Senato Üyeleri, akademik ve idari personel katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ardından etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, “Yüce Türk Milleti her daim bir ve beraber olarak üzerinde oynanan hain planları ve şer odaklarını bertaraf edecektir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: “15 Temmuz 2016’da güçlü adımlarla ilerleyen ülkemizi yıkmak, parçalamak ve bölmek isteyen hain terör örgütü FETÖ mensuplarının ve arkasındaki işbirlikçilerinin darbe girişimi ile bu millet karşı karşıya kalmıştır. O gece tarihi boyunca destanlar yazdıran Aziz Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Mevzubahis vatansa; gerisi teferruattır” sözü ile meydanlara inmiş, canı pahasına hürriyetine el uzatan hainlere gereken cevabı vererek, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi birlik ve beraberliğini tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemizin en karanlık günlerinden olan 15 Temmuz’da Kadını erkeği, genci yaşlısı ile bedenlerini siper eden Türk Milleti sokaklarda hainler tarafından ele geçirilen tankların ilerlemesine izin vermedi. Aziz milletimiz, meydanlardaki Kuvayı Milliye Şuuru ile bu hainlerin emellerine ulaşmasını engellemiş, ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen şer odaklarına emellerine ulaşamayacakları göstermiştir. Yaptıkları aciz planlar ile bizleri bölmek isteyen hainler, 15 Temmuz gecesi bir kez daha görmüşlerdir ki, vatanı ve bayrağı için Yüce Türk Milleti dün olduğu gibi bugünde birlik ve beraberlikle kenetlenmiş oynanan kirli oyunu bertaraf etmiştir. Şunu herkes iyi bilmelidir ki,15 Temmuz, FETO Üyesi hain teröristlere karşı göğsünü siper eden milletimizin kazandığı şanlı zaferimizdir. 15 Temmuz, Türk Milleti’nin egemenliğinin kayıtsız şartsız milletin olduğunu gösterdiği gündür. Oynanan oyunlara, kirli planlara rağmen Ülkemiz, dünyada söz sahibi bir ülke olarak varlığını daima sürdürecektir.”

Rektör Prof. Dr. Altun’un konuşmasının ardından kürsüye gelen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir, 15 Temmuz darbesini anlattı.

“Cenab-ı Allah bu millete bir daha 15 Temmuzları bir daha yaşatmasın” diyen Prof. Dr. Demir, “Devletin kendilerini verdiği silahı millete doğrultan bir grup asker kıyafetli hainle karşılaştık o gece. Attıkları mermiler tatbikat mermi değil, gerçek mermiydi. Gazilerimiz, şehitlerimiz oldu. Dolayısıyla bir tiyatro oynandı diyenlerin, o gece bu yaşanılanları dikkatle yeniden bir daha hatırlaması gerekiyor. Ortada bir tiyatro yoktu, gerçek mermiler vardı. Ve hainler milletin kendisine silah sıkıyordu” diye konuştu.