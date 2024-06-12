Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü ve Araştırma Dekanlığı tarafından “2023 Yılı Akademi Ödülleri Töreni” düzenlendi. Tören kapsamında 2023 yılında akademik çalışmaları ile çeşitli başarılar elde eden akademisyenlere belge takdiminde bulunuldu.KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü ve Araştırma Dekanlığı tarafından Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 2023 Yılı Akademi Ödülleri Töreni'ne; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız, fakülte dekanları, merkez müdürleri ve akademisyenler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ödül alan akademisyenleri tebrik etti.

Amaçlarının şehre, ülkeye ve tüm insanlığa katkı sağlayan değerli çıktılar sunmak olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, araştırmacılara her zaman destekte bulunmak içi çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız da konuşmasında araştırma dekanlığının kuruluşundan bu yana araştırmacıların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, araştırmacılara verdikleri destekten dolayı Rektör Prof. Dr. Altun’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Atıf Ödülleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Ödülleri, Sürdürülebilirlik Ödülleri, Eğitim-Öğretim Ödülleri, Sanat ve Tasarım Ödülü ile Araştırma Performans Ödülleri kapsamında 2023 yılındaki akademik çalışmaları ile başarı elde eden akademisyenlere belge takdiminde bulunuldu