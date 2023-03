Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı ve Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği tarafından “9. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi” ve “1. Uluslararası Katılımlı Erciyes Türk Dünyası Çocuk Nörolojisi Kongresi” düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen kongreye; Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile akademisyenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrenin açılış konuşmasını yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Canpolat, kongrenin bilimsel programı hakkında bilgiler verdi.

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duran Arslan da konuşmasında anabilim dalında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Sayın Kürşad Aydın da kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ise konuşmasında Tıp Fakültesi olarak kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Dekan Kemaloğlu, “Tıp bilimi insanla ilgili olduğu için kutsal sayılmaktadır. Tıp biliminin tüm dalları şüphesiz ki özel. Fakat pediatrinin ve pediatrik nörolojinin ayrı bir önemi var. Bunun sebebi ise pediatristler bir yandan çocukların saflığına şahit olurken, diğer taraftan bu saflığı tehdit eden hastalıklar ile savaşıyorlar. Pediatrik nörologlar ise çocuk ruhunun aracısı olan sinir sisteminin düzgün çalışması için gayret gösteriyorlar. Bu mücadelenin ne kadar kutsal olduğunu sanırım anlatmama gerek yok. Ben iyi ki varsınız diyorum” dedi.

Kongrenin son açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da kongrenin önemine dikkat çekerek, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmasında ERÜ’nün yürüttüğü çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgiler veren Rektör Altun, şunları kaydetti: “Erciyes Üniversitesi kuruluşundan günümüze kadar, her alanda kendini ispatlamış Yükseköğretim kurumunun köklü üniversitelerinin başında gelmektedir. Erciyes Üniversitesi, her zaman her alanda, özellikle sağlıktan mühendisliğe, ziraattan edebiyata kadar farklı eğitim alanlarında çok ciddi faaliyetler içerisinde olan bir üniversite olarak, çalışmalarına devam etmektedir. Erciyes Üniversitesi, ihtiyaç olduğu anda aşı üreten ve bu aşıyı sadece şehrine, ülkesine değil, dünyaya ve insanlığa hediye eden bir üniversite. Bu çalışmanın yanında bir taraftan da ayrıca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı için de aşı çalışmalarına da yoğun bir şekilde de devam eden bir üniversiteyiz. Sadece sağlıkta değil, yapay zekada, AR-GE faaliyetleri içeren çalışmalarda ve gıda arzının önemli olduğu günümüzde de Ziraat Fakültesi ile çok ciddi araştırma çalışmaları içerisinde olan bir üniversite olduğumuzu ifade etmek isterim.”

Açılış konuşmalarının ardından kongre akademik sunumlar ile devam etti.