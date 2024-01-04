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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Kariyer Günleri” adlı etkinlik kapsamında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Prof. Dr. Fatih Altun, bu kez Kayseri OSB Teknik Koleji öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerin ufkunun genişletilmesi açısından güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fatih Altun, etkinliğin düzenlenmesinde emeğe geçenlere teşekkür etti.

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Prof. Dr. Altun, gençlerle birlikte zaman geçirmekten dolayı mutlunu olduğunu belirterek, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Konuşmasında amacının ülkeye katkı sağlamak ve hizmet etmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fatih Altun, bu ülkeye hizmet etmeyi bir ibadet olarak gördüğünü ifade etti.

Gençlere verdiği önemden bahseden Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilere kendilerini yetiştirerek, okullarından donanımlı bir şekilde mezun olmaları tavsiyesinde bulundu. “Çok emek verdim, gayret gösterdim” diyen Prof. Dr. Fatih Altun, “Kendinize güvenin, planlı olun, düzenli tekrar yapın. Düzenli ve prensipli bir şekilde çalışırsanız müthiş bir kariyer planlaması yaparsınız. Ne olacağınızı, hangi bölümü okuyacağınızı planladıktan sonrasını da planlayın. Hayat başlıyor ve bitiyor. Çok da zamanınız yok. Bu nedenle kariyeriniz için planlama yapın” şeklinde konuştu