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Konuşmaların ardından davetliler tarafından serginin açılışı gerçekleştirilerek gezildi. Sergi, yarın sona erecek.

Sergi Küratörü Öğr. Gör. Uğur Aydın da konuşmasında sergi hakkında bilgiler verdi.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında “Ahilik Kültürü Haftası” kutlamaları çerçevesinde “Son Ustalar” adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Erciyes Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda düzenlenen serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı, İŞKUR Bölge Müdürü Ayşe Ak, Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Nihan Şengül ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

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