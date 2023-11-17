Tahmini Okuma Süresi: dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi tarafından Cumhuriyet’in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında “Atatürk: 29 Ekim Tarihten Silinmek İstenen Bir Milletin Öcüdür” konulu konferans düzenlendi. Konferansa Konuşmacı olarak Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Nedim Şener katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın konuşmacısı Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Nedim Şener, tarih bilincinin önemine vurgu yaptı.

Şener, şunları kaydetti: “Mustafa Kemal Atatürk’ü nasıl bir mücadele verdiğini anlamak gerekiyor. Hatta bunu çok Atatürkçüyüm, Kemalistim, laikim gibi bunu insanların başına kakan kitleler içinde söylüyorum. Ve ben hep şunu soruyorum Nutuk’u okudun mu? Okumadıysan ya da okuduysan bu ne için yazılmış. Bunun farkında mısın? Onu da bilmiyor. Onu Kemalizmin ideolojik bir kitabı zannediyor. Oysa o tarih bilincinin oluşması için tarihin yaşayanlar tarafından doğru anlatılması için yazılmış bir reaksiyona söylem.

Devleti kurmuş, Kurtuluş Savaşı’nı vermiş ve alnının akı ile çıkmış bir insan yine de Türk Milleti’ne hesap vermek ve olayların doğru anlaşılması adına bunu yapıyor. Niye çünkü o yaşarken dahi tarihi çarpıtmaya çalışanlar ve başka yönlere çekmek isteyenler vardı. Cumhuriyet’in yüzüncü yılında neyi yaşıyoruz? Neye sahibiz? Sahip olduğumuz en değerli şey ne? Herkes kendine göre tanımlayabilir. Ama bence yüz yıl içerisinde sahip olduğumuz en değerli şey Mustafa Kemal Atatürk’ün bize Türk Milleti şuurunu hatırlatmasıdır.

Konferans sonunda Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin tarafından Nedim Şener'e günün anısına plaket takdiminde bulunuldu.