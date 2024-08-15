Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre yüzde 100,56 doluluk oranına ulaştı.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye'nin sayılı araştırma üniversiteleri arasında yer alan ERÜ 19 fakülte ve 1 meslek yüksekokulu ile 2024 YKS Sonuçlarına göre yine ülkenin tercih edilen üniversiteleri arasında yer aldı.Lisans ve önlisans düzeyinde toplam 5 bin 366 aday ERÜ Ailesi’nin bir mensubu olurken, ERÜ’nün genel doluluk oranı ise yüzde 100,56’ya ulaştı.Tüm kontenjanların dolduğu ERÜ’de Diş Hekimliği Fakültesi 120, Eczacılık Fakültesi 60, Edebiyat Fakültesi 578, Eğitim Fakültesi 374, Fen Fakültesi 188, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 325, Hukuk Fakültesi 230, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 446, İlahiyat Fakültesi 165, İletişim Fakültesi 460, Mimarlık Fakültesi 134, Mühendislik Fakültesi 717, Sağlık Bilimleri Fakültesi 230, Tıp Fakültesi 280, Turizm Fakültesi 93, Veteriner Fakültesi 100, Ziraat Fakültesi 190 ve Sağlık Meslek Yüksekokulu’na ise 676 öğrenci yerleşti.Yerleştirme sonuçlarına göre ERÜ’de en fazla öğrencinin yerleştiği birinci fakülte 717 öğrenci ile Mühendislik Fakültesi olurken ikinci sırada Sağlık Meslek Yüksekokulu ve üçüncü sırada ise Edebiyat Fakültesi yer aldı.Spor Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi’nin gerçekleştireceği özel yetenek sınavlarının ardından açıklanan sayılara göre 351 öğrencinin daha ERÜ’ye yerleşmesi bekleniyor.ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun yaptığı açıklamada her yıl olduğu gibi bu yılda ERÜ’nün yüzde 100’ün üzerinde doluluk oranına ulaştığını söyledi.ERÜ’nün alanında uzman kadrosu ile şehir ile bütünleşen, ülkesine her alanda önemli katkılar sunan bir yükseköğretim kurumu olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, ERÜ’ye yerleşen öğrenci ve ailelerini tebrik etti.

Kaynak: igf