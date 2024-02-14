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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması dolayısıyla yürütülen soruşturmada ilgili saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.ANKARA (İGFA) - Erzincan'da Anagold şirketinin altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaymış ve yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. İlk belirlemelere göre 9 işçi toprak altında kalmıştı.

Toprak altında kalan işçileri bulma çalışmaları sürerken saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da çalışmaları yerinde takip ediyor.