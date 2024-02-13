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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş alanda meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 9 işçinin göçük altında kaldığı değerlendirilen olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanlar seferberin edilmesinin talimatını verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise bölgede 400 personelin görevlendirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Bugün saat 14.28’de Erzincan ili İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 9 işçinin göçük altında kaldığının değerlendirildiğini kaydeden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 667 çalışanın içinden 9 çalışanımızın eksik olduğunu ve muhtemelen bu kayan toprağın altında olduğunu düşündüklerini belirtti.

Olay bölgesine AFAD İl Müdürlüklerinden, Erzincan JAK, Erzincan TSK ve Erzincan Gönüllülerinden olmak üzere toplam 400 personelin görevlendirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Göçük altındaki işçilerimize ulaşmak için çalışmalarımız başlamış ve devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1757436046919286845

Bu arada İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’dan bilgi aldığını belirtti. Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.