Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2023 Mart ayı içerisinde kaçakçılık olaylarına karşı yapılan çalışmalar açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“2023 Mart ayı içerisinde sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde; 1.123 paket kaçak sigara, 27 kg kaçak çay, 60 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 2 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 21.280 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 101.800 adet boş makaron, 230.000 gram sarmalık açık tütün, 2.358 adet kaçak bandrol, 3 adet elektronik makaron doldurma makinesi, 14 adet manuel makaron doldurma makinesi, 43 adet elektronik sigara, 1 adet elektronik sigara kiti, 1 adet cep telefonu, 2 adet sahte plaka ele geçirilmiş olup, 21 şüpheli şahıs yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğünce; (2) Yasadışı Bulunma, (1) Göçmen Kaçakçılığı (TCK-79), 1 resmi belgede sahtecilik olayına müdahale edilmiş olup, bu olaylarda toplam 40 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalanmıştır. Organizatörler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmış olup, yakalanan düzensiz göçmenlerden 4’ü serbest bırakılırken 36’sı sınır dışı edildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığınca (JASAT); 8 faili meçhul olaya müdahale edilmiş olup, 7 olay aydınlatıldı.

Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 169 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konulmuş ve Erzincan ilinde 211 şahıs yakalandı.”