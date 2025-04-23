Erzincan Belediyesi, mücavir alanları içerisinde larva ilaçlaması çalışmaları devam ediyor.ERZİNCAN (İGFA) - Havaların ısınması ile birlikte Belediye mücavir alanları içerisinde başlatılan larva ilaçlaması devam ediyor. Etkin bir şekilde yapılan ilaçlama çalışmaları ile vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesi sağlanıyor.

Larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmaları etkin bir şekilde sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, su kanalları, sulak alanlar, derelerde, çöp döküm sahalarında ve gübrelik alanlarda belirli periyodlar dahilinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.