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Merkezi İsviçre’de bulunan Verein Tut Elimi Derneği Türkiye Temsilciliği’nin rotası bu sefer Erzurum’un İspir ilçesiydi.ERZURUM (İGFA) - İspir’in köy okullarından Aksu Şehit Mustafa Güler İlkokulu, Çamlıkaya İlkokulu ve Ortaokulu, Kırık Köyü İlkokulu ve Ortaokulu ile Maden Köprübaşı Şehit Karabey Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu’nun kapısını çalan gönüllüler, 146 çocuğa kış yardımı yaptı.

Verein Tut Elimi Derneği Türkiye Temsilcisi Selman Çeliktaş, gönüllüler Yazar Turgut Tunç ve Fahrettin Çolak; mont, bot, atkı, bere ve eldivenden oluşan kışlık kıyafet setini öğrencilere dağıttılar. Ayrıca, okulların zekâ strateji kulübü sınıfları için zeka oyunları hediye ettiler.

Gönüllülerle köy köy dolaşan İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, gönülleri ısıtan yardım etkinliğine destek verdi.