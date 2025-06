Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor. 12 yılda kentte yerinde dönüşümü esas alarak hayata geçirdiği projelerle kentsel dönüşümde Türkiye’de rol modeli olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi her ay yeni bir hizmeti daha hayata geçiriyor.ERZURUM (İGFA) - Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde yapılan kentsel dönüşüm projesiyle 42 konut ve 4 iş yerinin temeli atıldı. Düzenlenen törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünal İnci, “Bilindiği üzere şehrimiz deprem üretme potansiyeli ile yüksek fay hayatlarına yakın bir bölgede konumlandırılmıştır. Olası bir afette vatandaşlarımızın can ve mal kaybı adına olumsuzluk yaşanmaması adına kentsel dönüşüm çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” dedi. Genel Sekreter Zafer Aynalı da, “Biz kentsel dönüşümde Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak bir hikâye yazıyoruz. Bu da bir başarı hikâyesidir. Hakikaten Türkiye'ye rol model olan bir kentsel dönüşüm yapıyoruz. Biz hem depreme dayanıklı dirençli binalar üretiyoruz hem de şehrimizi daha konforlu daha yaşanabilir bir hale getiriyoruz” diye konuştu. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da, “Bir Erzurumlu olarak şehrimizdeki kentsel dönüşüme tanıklık etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kentsel dönüşüm hususunda her daim bize ufuk çizen, bizi teşvik eden, yüreklendiren, destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımızı arz ediyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanı Seyfettin Liman da, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 415 milyar liralık bir Bütçesi var. İSKİ ve İETT’yi de kattığımızda 600 milyar liralık bir bütçe ki son iki dönemdir 1 metrekare kentsel dönüşüm yapılmamış. Hemşehrilerim bakınız burada gerçekten duayen ve çok kıymetli bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var, bizlere de yol gösteriyor. Başkanımızın öncülüğünde ve meclisimizin kıymetli katkılarıyla da bugün Erzurum'da onlarca kentsel dönüşüm faaliyetine şahitlik ediyoruz” kaydını düştü. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da, “Evet bütün şehirler kıymetlidir, bütün hemşehrilerimiz kıymetlidir ama biz şehrimizi farklı seviyoruz. Bu şehre hizmet etmek aşkıyla yola çıkmış bulunuyoruz. Aslında en büyük tebriği ve alkışı değerli hemşehrilerim sizler hak ediyorsunuz, Allah hepinizden razı olsun. Belediyecilik hizmetinde inşallah Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın şehrimize kazandırdığı büyük eserlerle daha güzel günlerimiz olacak. Ben bu anlamda değerli mahalle sakinlerimize kentsel dönüşüm programına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum, projemiz hayırlara vesile olur inşallah” dedi.