Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci durağı Erzurum oldu. Festivalin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla Erzurum Müzesi'nde gerçekleşti.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Kültür Yolu Festivalinin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ile Fatma Öncü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi katıldı.

Bakan Yardımcısı Alpaslan; Erzurum'un tarih ve kültür şehri, ülkenin de önemli merkezlerinden olduğunu belirterek, her geçen yıl büyüyen ve dünya markası haline gelen Kültür Yolu Festivali'nin Erzurum basamağının "hayırlı" olmasını diledi. Alpaslan, “Bugün başlayıp 9 gün boyunca kentte kültür sanat şöleni yaşayacağız. Erzurum'un kültürü, tarihi, geleneksel el sanatlarından tüm kültür sanat alanlarına kadar tüm etkinlikler burada. Toplumumuzun tüm kesimleriyle 9 gün boyunca her türlü kültür etkinliklerini yaşayıp şölene dönüştüreceğiz. Böylelikle Erzurum'un ülkemizde ve dünyadaki bilinirliliği daha üst düzeylere çıkacak ve kentimizin turizmdeki bilinirliliğine ve cazibe merkezi olmasına da katkı sağlamış olunacak" dedi.

"EN BÜYÜK VE ÖNEMLİ FESTİVALLERİNDEN BİRİSİ HALİNE GELECEK"

Alpaslan sözlerine şöyle devam etti: "Sanatçılarımız etkinliklerde sahne alacak, Erzurumlu ve dışarıdan gelen vatandaşlarımız sanata doymuş olacak. Festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Her yıl artarak gerçekleştirilen bu kültür sanat etkinliklerimiz sadece ülkemizde değil tüm dünyada marka olmuş durumdadır. Kültür Yolu Festivallerimiz Dünya Festivaller Birliği'nin üyesi oldu. Belki zamanla dünyanın bilinen en büyük ve önemli festivallerinden birisi haline gelecek, Erzurum'da bunun en önemli ayaklarından birini oluşturacak, herkesi kültür sanat etkinliklerine bekliyoruz.”

Vali Mustafa Çiftçi ise, "Düzenlendiği şehirler arasında en büyük rağbetin, en çok yerli ve yabancı ziyaretçinin kentimizde olduğunu biliyorum. Bu sene de etkinliklerin dolu geçeceğine ve bir sürü yerli ve yabancı turisti kentimizde ağırlayacağımızı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Alpaslan ve beraberindeki heyet, müze içerisindeki Hanzala ve Naci El Ali sergisi ile Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki "Erzurum'un Geleneksel Dokuması Ehram" sergisini gezdi. Çifte Minareli Medrese’de FotoMaraton startını da veren protokol, FotoMaraton başlangıcı öncesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ve bir halk oyunu olan Erzurum Barı ile karşılandı.

17-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek Erzurum Kültür Yolu Festivali ile 9 gün boyunca Erzurum birbirinden farklı etkinlik ve deneyimlere ev sahipliği yapacak. Tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin yanı sıra ülkemizin kış sporları açısından önemli merkezlerinden biri olan Erzurum’da düzenlenecek Festival ile Erzurum’un sahip olduğu değerler daha da görünür kılınacak.