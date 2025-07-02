AFAD, Sivrihisar’dan Rize’ye giden ve Erzurum-Rize arasında düşen küçük uçakta bulunan 2 kişi için geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı.ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanarak Rize’ye giden ve 2 kişinin bulunduğu M20J tipi küçük uçağın, saat 18:18’de Erzurum-Rize arasında kaza kırıma uğradığını duyurdu.

Uçakta bulunan pilot Mehmet Demirci ve Hicran Kaya’ya ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

AFAD'dan alınan bilgiye göre olay yerine, Bayburt, Rize ve Erzurum AFAD ekiplerinden 12 araç, 2 drone ve 52 personel, Milli Savunma Bakanlığı’ndan 1 kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 1 İHA, 2 araç ve 5 personel, 112 Sağlık ekipleri ile AKUT’tan 2 araç ve 10 personel sevk edildi.

Termal ve gece görüş kameralı drone ve hava araçlarıyla arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD, gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirerek, operasyonun titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.