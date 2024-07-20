Erzurum'da, Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin üyeleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutladı.Gamze İSPİRLİ / ERZURUM/ (İGFA)- Kutlamalar çerçevesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi üyeleri, Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayraklarıyla Tarihi Erzurum Kongre Binası'nın önüne kadar yürüdü.

Dernek Şube Başkanı Salih Mesci, gazetecilere yaptığı açıklamada Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü unutmadıklarını söyledi.

Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü'nün özgürlüklerine kavuştuğunu belirten Mesci, "Kıbrıs Türkü, Mehmetçikle kucaklaşana kadar Türklüğünü ve varlığını korumasını bilmiştir. Bugün Kıbrıs Türk'ün esaretten kurtulduğu bir gündür. Kıbrıs Türkü 50 yıldır özgür yaşamaktadır. Gazilerimiz, Kıbrıs'ta destan yazan vatan kahramanlarıdır. Bu kahramanların hakkı ödenmez. Bu kahramanlar göğüslerini düşmana siper ederek büyük başarılara imza atmıştır. Cumhuriyetinin ilanı ve Çanakkale muharebelerinden sonra ilk defa yurt dışında bir toprak parçası kazanan Kıbrıs gazileridir. Bu Kıbrıs gazilerimiz Türkiye Cumhuriyetimizin mihenk ve köşe taşlarıdır. Bu vesileyle Kıbrıs'ta şehit düşen ve vefat eden Kıbrıs gazilerine Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum."dedi.

Kıbrıs harekatında kahramanlık destanı yazıldığını belirten Mesci, " Harekata 37 bin 5 yüz 67 asker katılmış 4 yüz 98 şehit vermiş 7’si Erzurumludur. Bu savaşa Erzurumlu 6 yüz 67 Mehmetçiğimiz katılmıştır. Kıbrıs gazilerimiz 1974 yılında Kıbrıs’ta bir destan yazarak tarihe altın harflerle isimlerini yazdıran vatan kahramanlarıdır. Bu kahramanların hakkı ödenmez Bu kahramanlar göğüslerini düşmana siper ederek büyük başarılara imza atmıştır” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise Kıbrıs Barış harekâtının Cumhuriyet tarihinde unutulmaz olaylardan biri olduğunu söyleyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığını ilan etmesinde bölgede yaşayan Türk halkın güvene kavuşturulmasında, Kıbrıs Gazilerinin çok büyük role ve öneme sahip olduğunu ifade etti.

Aykut, kurum olarak Kıbrıs gazilerine hizmet sunmaktan gurur duyduklarını belirterek, Kıbrısta şehit düşen vatan kahramanlarına Allah'tan rahmet, Kıbrıs Gazilerine sağlıklı uzun ömürler diledi.