Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin bilimsel içerikli çalıştayları aralıksız devam ediyor.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Daire Başkanlığı şehrin geleceği açısından son derece önemli olan bir bilim buluşmasına daha ev sahipliği yaptı. Kısa adı SECAP olan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Lansmanı yoğun bir katılımla gerçekleşti. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen lansmanda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Murat Altundağ, “Erzurum olarak sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak, enerji verimliliğimizi artırmak ve çevresel etkimizi azaltmak adına bu eylem planını hazırladık” dedi. “Erzurum Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı, şehrimizi daha yeşil, daha temiz ve daha sağlıklı bir yer haline getirmeyi hedefliyor. Bu plan, enerji kullanımımızı daha etkili hale getirerek hem çevreye duyarlı bir kent oluşturmayı, hem de enerji maliyetlerimizi azaltmayı amaçlıyor.

Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadelede etkin bir rol oynamayı ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir Erzurum bırakmayı hedefliyoruz. Bu süreçte sıfır fosil yakıtlı yapıların yapılmasında, karbon ayak izinin düşürülmesinde çalışmalarımızı etkin bir şekilde devam ettiriyoruz” diyen Altundağ şöyle devam etti: “Bu plan, sadece belediyemizin değil, aynı zamanda paydaş kurumlarımız, iş dünyamızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve tabii ki siz değerli hemşerilerimizin katılımı ve destekleriyle başarılı olacaktır. Sizlerle birlikte, bu planı hayata geçirerek Erzurum'u sürdürülebilir enerji ve iklim konusunda örnek bir kent haline getireceğimize inanıyoruz. Enerjimizi daha verimli kullanmak, doğamızı korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına bu planı hayata geçirecek olan sizlerle birlikte, geleceğimizi şekillendirmek için buradayız. Bu süreçte desteğinizi bekliyor, Erzurum'u daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir şehir haline getirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

BAŞKAN SEKMEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDEN VE SONUÇLARINI ANLATTI

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Dünya tarihine bakıldığında iklimde değişiklikler hep yaşanmıştır. İnsan etkisinin görülmediği dönemlerde kalıcı etkilerin yaşanması söz konusu olsa da iklimsel olarak bir denge durumuna dönüş olmuştur.

Ama Sanayi Devrimi sonrası durumda görülen şey ise artık bu değişikliklerin kendi kendine dengeye gelemeyeceğinin net bir şekilde görülmesidir” diye konuştu. “İklimdeki değişiklikler, buzul ve buzul arası çağlar arasında, dünyanın çeşitli bölgelerinde ortalama sıcaklıklarda oluşan büyük değişiklikler şeklinde ortaya çıktığı gibi, yağış değişimlerini de içermektedir.

Bugünkü bilgilerimize göre, Yer Küre’nin 4.6 milyar yıllık jeolojik tarihi boyunca doğal etmenler ve süreçlerle birçok değişiklik olmuştur” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Jeolojik devirlerdeki iklim değişiklikleri, özellikle buzul hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla yalnızca dünya coğrafyasını değiştirmekle kalmamış, ekolojik sistemlerde de kalıcı değişiklikler oluşturmuştur. Ancak 19. yüzyılın ortalarından beri, iklimdeki doğal değişikliğe ek olarak, ilk kez insan etkinliklerinin de iklimi etkilediği yeni bir döneme girildi.

Bu yeni döneme bakıldığında Dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar için elzem olan atmosfer, insan elinin doğaya ciddi dokunuşundan sonra zarar doğurucu bir hal aldığı görülmektedir.

Hal böyle olunca Dünyamızı ve üzerinde yaşayan canlıları korumak adına bazı önlemlerin alınması önem arz etmektedir. Bu önlemleri gerektiren küresel sorunun ismi ise Küresel İklim Değişikliği’dir.”