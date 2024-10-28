Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Es Çocuk Evi’nde eğitim gören minikler, Cumhuriyet'in 101. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Minikler bayrama özel hazırlanan pastayı ise marşlar ve alkışlar eşliğinde hep birlikte kestiler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve okul öncesi eğitimi veren Es Çocuk Evi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı renkli ve coşkulu etkinlikle kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Sultandere Sahnesi’nde düzenlenen kutlamada çocuklar ritim gösterisinin yanı sıra müzikler eşliğinde dans ederek hazırladıkları koreografiyle anlamlı bir gösteriye imza attılar.

Atatürk baskılı tişörtler giyen minikler, Türk bayrakları ve kırmızı beyaz kıyafetleriyle yaptıkları gösteride izleyenlerden büyük alkış aldılar.

Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşayan minikler, bayram kutlamasının sonunda ise ay yıldız simgeli 101. yıl pastasını hep birlikte kestiler. Büyükşehir Belediyesi bürokratları, öğretmenler ve ebeveynlerin de katıldığı kutlamada minikler marşlar söyleyerek gösteriyi tamamladılar.

Minik öğrencilerin ebeveynleri, düzenlenen etkinlik ve çocuklara verdiği destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür ettiler.