Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin Ankara ziyareti için Cumhurbaşkanlığı, resmi karşılama töreni düzenledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yi Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı.

Sisi'den gelişen Türkiye-Mısır ilişkilerine vurgu yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı, "Bugünkü ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki Kahire ziyareti, iki ülke arasında yeni bir dostluk ve iş birliği başlatma iradesini yansıtıyor" ifadesini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'yi Resmî Karşılama Töreni https://t.co/FKG4qmfw5B— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 4, 2024

12 yıl sonra Mısır'dan Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyarete ev sahipliği yaptığı Ankara'daki toplantı kapsamında ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanmasının da gündemde olduğu öğrenildi.Es