Avrupa’da ilk kez, İstanbul Havalimanı’nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eş zamanlı uçuşa şahitlik ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, aynı anda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış operasyonu sağlayacak bu uygulama için alınan önlemlerin ve verilen eğitimlerin açıklanmasını istedi.İSTANBUL - ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda mevcut pistlerin kullanımını en verimli hale getirecek “Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları” uygulamasını bugün düzenlenen törenle devreye aldı.

Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu’nun eş zamanlı olarak üç uçağın iniş yapmasına ve üç uçağın kalkış yapmasına olanak sağlayan bir operasyon olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Bu sistem ile İstanbul Havalimanı’na aynı anda üç uçak iniş yapabilecek. Üç uçak da eş zamanlı olarak kalkış yapabilecek. Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanıyor. Avrupa’da ise bu uygulamayı hayata geçiren ilk ülke Türkiye olacak.” dedi.

Bakan Uraloğlu, “Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu ile İstanbul Havalimanı’nın trafik akışı hızlanacak ve dinamik kapasitesi artacak.” diyerek eş zamanlı üçlü uçuşa şahitlik etti.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/1912778531068661822

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul Havalimanı’nda bugün başlayan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuyla, aynı anda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış operasyonu için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının açıklanmasını istedi.

CHP'li Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na“Eğitim verilen merkezin donanımları günümüzün modern teknolojik koşullarına uygun mudur? Donanımlar en son ne zaman yenilenmiştir? Eğitimler kim ya da kimler tarafından ne zaman verilmiştir?”diye sordu.

Uygulamanın tüm boyutlarıyla ele alınarak sağlam bir planlama yapılması, tüm eğitim ve talimatların eksiksiz hazırlanması, insan kaynağının en yüksek donanımla doğru ve etkin yönetilmesinin mutlak ve çok gerekli olduğunu vurgulayan CHP'li Karasu, “Uygulama ülkemiz ve havacılık sektörü adına sevindiriciolmakla birlikte, tüm boyutlarıyla ele alınarak sağlam bir planlama yapılması, tüm eğitim ve talimatların eksiksiz hazırlanması, insan kaynağının en yüksek donanımla doğru ve etkin yönetilmesi açısından da çok önem taşıyor. Operasyonu icra edecek hava trafik kontrolörlerinin simülatör eğitimlerinden, havaalanın konumuna kadar pek çok konu başlığı bazı riskleri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla, tüm eğitim ve uygulama talimatlarının eksiksiz hazırlanması, insan kaynağının en yüksek donanımla doğru ve etkin olarak yönetilmesi gibi unsurların çok büyük önemi bulunuyor. Aksi takdirde kazaların yaşanması kaçınılmaz olacaktır” uyarısında bulundu.