Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ( ESÇEVDER ) yönetimi, üyelerine Denizli / Pamukkale’ye çevre gezisi düzenleyerek; UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal miras listesinde bulunan Pamukkale travertenlerini, Hierepolis Antik kentini, Apollon tapınağını, Arkeoloji müzesini ziyeret etme fırsatı yaratmıştır. ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Çevre Derneği üyeleri ve yurt dışından gelen çevre aktivistleri ile Pamukkale travertenlerinde yürüyerek bol bol hatıra fotoğrafları çekTİ. daha sonra Kutsal Kent’te Kraliçe Klopatra’nın yüzdüğü ve güzelleştiği antik havuzda yüzerek yorgunluk attı.

Aynı bölgede bulunan ve kırmızı su akan bölgeyide ziyaret eden çevre dernek üyeleri ve aktivistleri daha önce ziyeret edilen Sapanca Gölü, Maşukiye ve Ormanya'dan sonra buraya hayran kaldıklarını dile getirdi.

Eskişehir Çevre Derneği ( ESÇEVDER ) üyeleri ve yurtdışından gelen çevre aktivistlerinin Eskişehir’e gelmesi ve 6 haftalık bir proğram dahilinde çevreyi incelemek için bir fırsat gören Pakistan’dan Narimaan Asim ve Fareha Falak, Tunus’dan Mauna Baussaada Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman ve Başkan yardımcısı Filiz Fatma Özkoç’a teşekkür etti.

ESÇEVDER'den yapılan açıklamada, "İklim krizinin tüm dünya’yı etkilediği günümüzde Kriz Küresel çözümde küreseldir. Krizin temel nedeni küresel ölçekte iklim değişikliği ve buna yol açan doğanın tahrip edilmesidir. Doğa ya sahip çıkmak temel görevimiz olmalıdır. Bu sebeple Çevre Derneği olarak üzerimize düşeni yapmak için yurt içi ve yurt dışı çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız. Eskişehir Çevre Derneği ( ESÇEVDER ) olarak; Ağaçların bilinçi/bilinçsiz bir şekilde kesilmesi, su kaynaklarımız, akarsularımız adeta özelleştirilerek, Hidro Elektrik Santral (HES) yapma adına işgaller sürmekte, nükleer santral ve kömürlü santral anlaşmaları geleceğimizi tehdit etmeye devam etmektedir. Madenlerimizin vahşice talanı, taşocaklarının son derece keyfi ve bilim dışı plansız uygulamaları ile orman alanlarını yok edilmesi küresel iklim krizine davetiye çıkaran uygulamaların devam ettiğini gözlemlemekteyiz.

Orman alanları, tarım alanları rant yaratma çabası ile, bilim dışı tüm ergümanları içeren sözde planlama çalışmalarının da kattığı hız ile yerlerini konut ve sanayi yapılarına terk ederek tüketilmeye devam edilmektedir. Eskişehir Çevre Derneği ( ESÇEVDER ) olarak çevreye olan sevgi ,saygı ve hoşgörünün tüm bireylere yansımasını ve tüm halkımızın çevre bilincine ulaşması, çevre kirliğinin önüne geçilmesi ve geri dönüşümün önemini kavrayarak geleceğe yaşanabilir bir Türkiye/Eskişehir bırakmak olduğunu ve tüm halkımızı çevreyi kirletmemeyi ve kirletenleri uyarmayı kendilerinde görev olarak görmeleri gerektiğini vurgulamaktayız" ifadeleri kullanıldı.