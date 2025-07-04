ESDER Konya Şube Başkanı Latif Işık, ZIM Konteynerları önünde yaptığı basın açıklamasında, İsrail’in Filistin’deki zulmüne karşı hükümeti kanlı ticareti durdurmaya ve acil yardım sağlamaya çağırdı.KONYA (İGFA) - Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Konya Şube Başkanı Latif Işık, Konya Kayacık Lojistik Merkezi’nde İsrail merkezli ZIM Konteynerları önünde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya, esnafların yanı sıra Cansuyu Konya İl Başkanı İsmail Tozan, Anadolu Gençlik Derneği Konya İl Başkanı Durmuş Ali Kara, Hedader Başkanı Musa Kazım Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“VİCDANIMIZI KARARTMAMAK İÇİN BURADAYIZ”

Işık, konuşmasında Gazze ve Filistin’deki insanlık dramına dikkat çekti. İsrail’in 1948’den bu yana devam eden “terörist faaliyetleri” sonucu 100 bini aşkın Filistinlinin şehit olduğunu, yüz binlercesinin sakat kaldığını ve 400 bin kişinin kaybolduğunu belirtti.

“Bu eylemleri dünyayı değiştirmek için değil, dünyanın bizi değiştirmesine izin vermemek, vicdanımızı karartmamak için yapıyoruz” diyen Işık, Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali Gazze için mücadele verdiklerini vurguladı.

HÜKÜMETE SERT ELEŞTİRİLER

Işık, hükümetin İsrail’le devam eden ticari ilişkilerini eleştirerek, ZIM ve Maersk gibi şirketlerin Türkiye üzerinden İsrail’e mal taşıdığını, Bakü-Ceyhan boru hattından yakıt satıldığını ve Kürecik ile İncirlik üslerinin İsrail’e dolaylı destek sağladığını iddia etti.

"Soykırımcı katile yakıt satışı durdurulsun, üsler millileştirilsin, diplomatik ilişkiler kesilsin” çağrısında bulunan Işık, hükümeti “zulme ortak olmakla” suçladı.

Işık, ayrıca İklim Yasası’nın tarım, hayvancılık ve ekonomiye zarar verebileceğini, yangın felaketlerine karşı hükümetin yetersiz kaldığını savundu.

Sosyal medya üzerinden Hz. Muhammed ve Hz. Musa’ya yönelik hakaret içeren paylaşımları kınayan Işık, bu tür içeriklere izin veren hukuki eksiklikleri eleştirdi.

KIBRIS’TAKİ DEMOGRAFİK TEHDİDE DİKKAT

Işık, İsrail’den göç eden Yahudilerin Kuzey Kıbrıs’ta mülk edinerek demografik yapıyı bozduğunu, bunun “sessiz bir işgal” olduğunu ifade etti.

KKTC Milletvekili Yasemin Öztürk’ün uyarılarını hatırlatan Işık, Necmettin Erbakan’ın “Kıbrıs, İsrail için de Türkiye için de stratejik” sözünü vurguladı.Hükümete Çağrı: “Yardım Gönderin, Zulme Dur Deyin”Işık, hükümetten Gazze’ye acil gıda ve ilaç yardımı göndermesini, İsrail’le tüm ticari ve diplomatik ilişkileri kesmesini talep etti.