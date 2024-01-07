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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 20 yıldır atıl vaziyette duran ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya ekonomisine kazandırılan eski adıyla Yimpaş, yeni adıyla Malatya City AVM içerisinde açılışı gerçekleştirilen Esenlik Marketini ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Malatya’da Esenlik Şirketine büyük bir güven duygusunun hakim olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamada, “Yimpaş diye tabir ettiğimiz Malatya City AVM içerisinde Esenlik Şirketimiz tarafından açılışı yapılan Esenlik Markette alışveriş yapan hemşehrilerimizle bir araya geldik. Vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz sohbetlerde hemşehrilerimiz alışverişlerinde fiyatlar, kalite ve güvenilirlik anlamında Esenlik Marketlerin uygun olduğunu ifade ettiler. Esenlik Malatya’nın markasıdır. Malatya’da esenliğe büyük bir güven duygusu hakim. Esenlik hem fiyat istikrarı anlamında hem piyasa fiyatlarının regüle edilmesi anlamında hem kaliteli ürünün vatandaşla buluşturulması anlamında güzel çalışma örneği sergilenmiş” dedi.

GÜRKAN: ATIL VAZİYETTEKİ BİNA MALATYA EKONOMİSİNE KAZANDIRILDI

Başkan Gürkan konuşmasının devamında ise, “Bu iş merkezinin Malatya’ya kazandırılması noktasında göstermiş olduğumuz çabaların sonucunu bugün burada görmekten Büyükşehir Belediyesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı olarak büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendi kaderine terk edilmiş bir durumdan alınıp yeni işyerlerinin oluşturulması anlamında vatandaşlarımızın alışveriş yapıp ihtiyaçlarını giderecekleri mekanın ayağa kaldırılmasında emeği bulunan Ahmet Tekinalp beye teşekkür ediyorum. Malatya’nın doğusundaki bu alışveriş merkezinin ayağa kaldırılması noktasında büyük fedakârlıklar gösterdiler. Güzel bir alışveriş merkezi oldu. Malatyalı hemşehrilerimiz buraya gelerek güzel vakit geçireceklerdir. YİMPAŞ binasının Belediyemize devrini gerçekleştiren başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve müstehcil olarak burayı alan Ahmet beye de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.