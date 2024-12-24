Esetçe Belediyesi’ne kazandırılan sıfır kepçe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hibe desteğiyle belediye hizmet araçları filosuna katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, önemli katkının belde halkına hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Deniz yaptığı açıklamada, “Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Milletvekilimiz Fatma Aksal’a, Valimiz Yunus Sezer’e, İl Başkanımız Belgin İba’ya, meclis üyelerimize ve bu hizmetin beldemize kazandırılmasında emeği geçen herkese halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni kepçenin belediye hizmetlerinde etkin bir şekilde kullanılacağını belirten Deniz, kazasız belasız bir şekilde halkın ihtiyaçlarına cevap vereceğini ifade etti.

Kepçe, belde halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerde kullanılacak.