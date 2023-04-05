Konya’da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında çocuğunun gözleri önünde tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüpheli kocanın ilk ifadesinde, "Sürekli şiddetli geçimsizlik vardı, olay bir anda oldu" dediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz G. (33) cadde üzerinde aracı ile seyir halinde olduğu sırada şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşi Ebru G. (34) ve 7 yaşındaki kızını gördü. Cadde üzerine aracıyla duran Yılmaz G., yanında bulunan tabanca ile eşi Ebru G.‘ye 2 el ateş etti. Kızının yanında eşini vuran Yılmaz G., kızını da alarak geldiği araçla olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Konya Şehir Hastanesine kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Ebru G.’nin silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kızıyla yürüyen kadının beyaz bir araçtan inen Yılmaz G.’nin silahlı saldırısına uğradığı, zanlının daha sonra kızını da alarak aynı araçla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Kısa sürede yakalanan şüpheli koca, ’Olay bir anda oldu’ diye kendini savunmuş

Katil zanlısı Yılmaz G.’nin daha sonra olay yerine yakın bir bölgede polise teslim olduğu öğrenildi. Emniyette ilk ifadesi alınan Yılmaz G.’nin, "Ben Antalya’da bir turizm firmasında şoför olarak çalışıyordum. Aramızda sürekli geçimsizlik olan Ebru G. ile sürekli tartışıyorduk. Bir süre sonra işimi bırakıp, eşimin memleketi olan Konya’ya geldik. Burada da şiddetli geçimsizlik oldu. Olay günü eşim Ebru G. ile kızımı görünce bir anda yaşanan bir olay meydana geldi ve kızımı da alarak olay yerinden ayrıldım. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak teslim olmak istediğimi söyledim ve teslim oldum" dediği öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden Ebru G.’nin olay sırasında yanında bulunan 7 yaşındaki kızı ile 5 yaşındaki oğlunun Konya’da devlet korumasına alındığı, çiftin 14 yaşındaki çocuklarının ise akrabalarının yanında bulunduğu öğrenildi. Ebru G.’nin Antalya’da toprağa verileceği öğrenilirken, şüpheli Yılmaz G.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.