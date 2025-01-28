DEVA Partisi'nden geçen haftalarda istifa eden Manisa Milletvekili ve Aile ve Sosyal Hizmetler eski bakanı Selma Aliye Kavaf, CHP'ye geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den parti rozetine kavuşan Milletvekili Kavaf, yol arkadaşlığının kalıcı dostluklara dönüşmesini diledi.ANKARA (İGFA) - Manisa Milletvekili ve Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Selma Aliye Kavaf, CHP saflarına katıldı.

Milletvekili Kavaf'a rozetini CHP'nin TBMM'deki grup toplantısında Genel Başkan Özgür Özel taktı.

Hatırlanacağı gibi Selma Aliye Kavaf, 8 Ocak'ta DEVA Partisi'nden ayrıldığını açıkladı.

https://twitter.com/SelmaKavaf/status/1884214417945940088

Kavaf, CHP rozetini taktıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak gördüğüm demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlükler ve adalet mücadelesini CHP çatısı altında daha güçlü bir biçimde yürütmeye devam edeceğini söyledi. Milletvekili Kavaf, "Bu kararımın ülkemiz için yeni bir umut ve güçlü bir başlangıç olmasını diliyorum" dedi.