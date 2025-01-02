1993-1995 yılları İçişleri Bakanlığı yapan Nahit Menteşe, TBMM'de de düzenlenen tören ardından Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.ANKARA (İGFA) - Ankara’da 92 yaşında vefat eden eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için TBMM’de düzenlenen törenden sonra öğle namazına müteakip Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami’nde cenaze namazı kılındı.

TBMM'deki törene, Menteşe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Meclis Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Nahit Menteşe'nin naaşı, öğle namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NAHİT MENTEŞE KİMDİR?

Muğla'nın Milas ilçesinde 1932 yılında doğan Menteşe, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olan Menteşe, 13, 14, 15, 16, 19 ve 20. Dönem'de Aydın milletvekili olarak görev yaptı. Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, Milli Eğitim bakanlıkları ile İçişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini de yürüten Menteşe, evli ve 2 çocuk babasıydı.