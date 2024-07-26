Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden Sümer için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Sümer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, eski bakanlar ve siyasetçiler katıldı.

Törene katılanlar Sümer'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi, taziyelerini iletti.

Törende, Sümer'in özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Sümer'in naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1951 yılında doğan Sümer, 18, 19, 20 ve 21'inci dönemde Diyarbakır milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği ve Devlet Bakanlığı yaptı.