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Devlet eski bakanlarından Yılmaz Karakoyunlu, 88 yaşında vefat etti.ANKARA (İGFA) - Devlet eski bakanlarından Yılmaz Karakoyunlu'nun vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca, Karakoyunlu'nun İstanbul’daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca, yayımladığı taziye mesajında, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diledi.

YILMAZ KARAKOYUNLU KİMDİR?

26 Nisan 1936, İstanbul doğumlu Türk siyasetçi ve yazardır.

Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesini 1955 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini 1959 yılında bitirdi. Georgia Üniversitesinden MBA derecesi aldı. Michigan Üniversitesinden "Effective Management" Sertifikası sahibi olup, doktorasını İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. Kısa bir süre müfettişlik yaptıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına girmiştir. Finansman Şubesi müdürlüğünü üstlendi. İstifa ederek özel sektöre geçti. Yönetim kurulu üyeliği, başkanlığı, genel müdürlük ve genel koordinatörlük görevleri üstlendi. Batışıyla Türkiye'nin bir dönem ekonomisini ve siyasetini temelden sarsan Banker Kastelli şirketlerinin Genel Koordinatörlüğünü yapmıştır. Banker Kastelli namıyla bilinen Cevher Özden'in genel koordinatörüyken gözaltına alınmıştır.

TBMM XX ve XXI. Dönem İstanbul Milletvekilidir.[1] Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Ecevit Kabinesinde devlet bakanı ve hükûmet sözcüsü olarak TRT, Anadolu Ajansı, Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında sorumlu olarak görev aldı. Evli 2 çocukludur.

Öte yandan 200'e yakın Türk müziği şarkısı ve saz eserleri TRT repertuvarında olan Karakoyunlu'nun "Salkım Hanımın Taneleri" romanı filme çekildi. 1998 Antalya Film Festivalinde 6 dalda birincilik ödülü aldı ve yılın en iyi sinema filmi seçildi. Filmin başrollerini oynayan Zuhal Olcay, Hülya Avşar ve Kamran Usluer izleyicilerden çok büyük takdir topladılar.

1991 yılında yazılan Güz Sancısı romanı, aynı isimle 2008 yılında filme çekildi. Başrolü oynayan Beren Saat yılın en dikkat çeken sanatçısı oldu. Film 2009 yılı başında Yunanistan'ın Atina kentinde gala gecesi yapılarak seyircilere sunuldu. Bu gece münasebetiyle Güz Sancısı Yunancaya çevrilerek yeniden yayınlandı.

Yılmaz Karakoyunlu birçok dizide senaryo danışmanlığı görevini üstlenmiştir. Hatırla Sevgili, Elveda Rumeli, Karayılan, Her Şeye Rağmen dizileri Yılmaz Karakoyunlu'nun senaryo danışmanlığı ile gerçekleştirildi.

2014 yerel seçimlerinde CHP'den Urla Belediye meclisi aday listesinde ilk sırayı almış ve meclis üyesi seçilmiştir. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye meclisi üyesi de olmuştur