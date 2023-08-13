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Tahsin Akın’ın vefat haberi sonrasında Yıldıray Baştürk’ün eşi Gülcan Baştürk, annesi ve babasının fotoğrafını paylaştı.

Akın'ın memleketi Bolu’da vefa ettiği belirtilen haberde, "DİTİB Essen-Altenessen Yeni Camii Yönetim Kurulu olarak kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz” denildi.

Vefat haberi, Almanya’daki DİTİB Essen Altenessen Yeni Camii tarafından duyuruldu.

A Milli Takım’ımızın yıldız isimlerinde eski futbolcu Yıldıray Baştürk’ün kayınpederi Tahsin Akın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - SG Wattenscheid 09, VfL Bochum, Bayer Leverkusen, Hertha Berlin, VfB Stuttgart, Blackburn Rovers gibi takımlarda top koşturan, A Milli Takım’ımızın yıldız oyuncularından olan eski futbolcu Yıldıray Baştürk’ün kayınpederi hayatını kaybetti.

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