Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Eskihisar yolundaki mevcut yaya üst geçidini yeniliyor. Üstgeçidin ana kiriş sökümü çalışmaları trafiğe engel olmamak için gece yarısı yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca Eskihisar Feribot Yolu’nda bulunan mevcut yaya üstgeçidi engelli vatandaşlara uygun hale getirilmesi için yenileniyor.

Yaya üstgeçidinin ana kiriş sökümü çalışmaları trafiğe engel olmamak için gece yarısı yapıldı

Darıca Eskihisar Feribot Yolunda mevcut köprünün vatandaşların geçiş konforunu artırmak, yaşlı ve engelli vatandaşların geçişini rahatlatmak için yenilenmesi çalışmalarına başlandı.

Darıca Feribot Yolu yaya üstgeçit yapım işi kapsamında 60 ton mevcut çelik yaya üst geçidinin sökülmesi, 42 ton çelik imalat yapımı, 220 m3 c30/37 hazır beton, 105 ton nervürlü donatı çeliği, 22 m3 c45/55 hazır beton, 1.4 ton yüksek dayanımlı öngerme çeliği ve 1 adet çift girişli asansör, 200 m2 asansör kulelerine alüminyum profil ve temperli cam ile kaplama yapılacak. Yapılacak yenileme çalışması sonrası vatandaşlar asansörlü köprü konforunu kavuşacak.