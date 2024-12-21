Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ağaçların bakım ve budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bitkilerin dinlenme mevsimi olan kış döneminde yapılan çalışmalar ile ağaçların sağlıklı olmaları sağlanıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri cadde ve bulvarlardaki ağaçların budama işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, budama işleminin ağaçların gelişimini kuvvetlendirerek, sağlıklı kalmaları amacıyla yapıldığını ifade ettiler.

Kış mevsiminde ağaçların korunmasını, halk sağlığını ve çevre düzenlemesini ön planda tutan ekipler, budama ve bakım faaliyetlerine ağırlık verirken bu kapsamda Batıkent Mahallesi’nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler ağaçların kök ve tepe dengesini sağlamak amacıyla budama çalışmaları yaparken, ağaçların budanan kısımlarını ise daha sonra aşı macunu ile kapatıyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ayrıca, kent genelinde devam eden ve budama çalışması yapılan caddelerde vatandaşları araçlarını park etmemeleri konusunda uyardı.