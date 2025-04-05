Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sarısungur Mahallesi’nde hızla hayata geçirilen Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı projesinde hazırlıklar tamamlanıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan can dostlarımız için hayata geçirdiği Hayvan Bakım Merkezi’nin inşaatına hız kesmeden devam ediyor. 67 dönüm arazi üzerine kurulacak Hayvan Bakımevi ve doğal yaşam alanının 8 dönümünde ise zemin çalışmaları tamamlanarak, hayvanların özgürce dolaşabilecekleri bir ortam hazırlanıyor.

Doğal yaşam alanının en önemli unsurlarından biri olan köpek kulübelerinin üretimi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın atölyelerinde büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor. Günümüzde tüketimin hızla arttığına dikkat çeken belediye yetkilileri, kulübelerin geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildiğini vurguladı. Yeniden değerlendirme imkânı bulunan bank tahtaları ve betopan malzemeler kullanılarak toplam 500 adet köpek kulübesi üretilmesi, ayrıca sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla da 40 adet mamamatik üretimi yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu projenin hem çevre dostu hem de sokak hayvanlarının refahını artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.