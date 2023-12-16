Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni ve örnek bir uygulamaya daha imza attı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Tohumdan çiçek ve ağaca, iklim değişikliği etkilerini azaltarak kentsel biyoçeşitliliği arttıracak yeşil alan ağaçlandırma çalışmalarından, sanatsal ve işlevsel kent mobilyalarına birçok alanda sağlıklı ve estetik bir çevre için çalışan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, atık malzemelere yeniden hayat verdi.

Kendi atölyelerinde kent mobilyalarının üretimi, montajı, bakımı ve kentimizin çehresini güzelleştirme çalışmaları ile büyük tasarruf sağlayarak yerel yönetimlere örnek olan Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanda yeni bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Park ve Bahçeler Dairesi yetkilileri, “Her yeni bir günün tüketim olduğu günümüzde atık malzemelerin değerlendirme konusu hayatımızda önemli bir yer almaktadır.

Yeniden değerlendirme imkanı olan profil, boru gibi metal malzemeler Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığımızda yer alan atölyelerimizde çeşitli fiziksel işlemlerden geçerek tamir ve bakımları yapılarak işlenmekte olup, tekrardan üretim sürecine dahil edilmektedir. Biz de bu çerçeveden yola çıkarak yeni seralarımızı hurda depomuzda yer alan metal malzemelerden imal etmekteyiz. Söz konusu geri dönüşüm uygulamamıza esas bir adet 400 m2 alana sahip sera imalat ve yapım işleri tamamlanmış olup, 675 m2 yeni sera yapım çalışmamız devam etmektedir.” dediler.