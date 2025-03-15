Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından çiftçiler için hayata geçirilen “Ücretsiz Toprak Analizi” projesi 2025 yılında da üreticilere hizmet vermeye tüm hızıyla devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, üreticinin toprak verimliliğini artırmak, yerinde analiz imkânı sunmak amacıyla 2024 yılında başlattığı ve 14 ilçede 20 bin 242 dekar toprağın analizinin yapıldığı “Ücretsiz Toprak Analizi” uygulaması bul yıl da tüm hızıyla sürüyor.

Çiftçilerin tarımda verimli ekim yapması için 2025 yılının ilk “Ücretsiz Toprak Analizi” hizmeti Odunpazarı Ziraat Odası’nda gerçekleştirildi. Odunpazarı Ziraat Odası Genel Sekreteri Haşim Akçay, “Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye böyle bir projeyi ücretsiz olarak hizmete geçirdiği için teşekkür ediyoruz. Bu uygulama, topraklarımızda verimi artırmak için çiftçimize büyük bir fırsat sunuyor.” ifadelerini kullandı.

Toprağın ve üretmenin önemine değinen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Tarım alanının verimliliğini belirleyen topraktır. Ne yazık ki, toprağımızın ihtiyaçlarını doğru bir şekilde bilmeden yapılan tarım, yalnızca verimi düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kaynakların israfına da yol açar. Bu noktada, toprak analizi yapmanın önemi devreye giriyor. Sağlıklı ve verimli bir toprak, sadece bugünü değil, yarını da güvence altına alır. Ücretsiz toprak analizi, bu güvenceyi sağlamak için önemli bir adımdır. Sizlere sunduğumuz bu hizmeti kullanarak, daha verimli, sağlıklı ve çevre dostu tarım uygulamaları gerçekleştirebilir, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyebilirsiniz.” dedi.