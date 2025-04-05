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ESKİ ekipleri, Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan Mihalgazi, Tuzcuoğlu, Arca, Tiftikçi, Muratcan, Vedat, Hamiyetli ve 1082. Sokakları kapsayan projede toplam 1.182 metre yağmur suyu tahliye hattı inşa etti. Çalışmalar kapsamında 21 adet muayene bacası ve 33 adet yağmur suyu tahliye ızgarası yerleştirilerek bölgenin yağmur suyu altyapısı güçlendirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), şehir genelinde altyapı yatırımlarına devam ediyoESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de yoğun yağışlarda oluşabilecek su birikintileri ve taşkınların önüne geçmek amacıyla Gündoğdu Mahallesi’nde gerçekleştirilen yağmur suyu tahliye hattı çalışmaları tamamlandı.

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